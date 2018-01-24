Александр Серов сделает сенсационное признание в программе «Секрет на миллион»

27 января НТВ покажет программу «Секрет на миллион», гостем которой стал певец Александр Серов. Народный артист и любимец миллионов слушателей расскажет о том, как непросто складывается его жизнь вне сцены и раскроет тайны, которые скрывал долгие годы.

Певец впервые раскроет все нюансы сложной ситуации в его семье: после развода он уговорил свою дочь жить с ним, а не с бывшей женой. По сей день Александр препятствует их общению и очень ревностно относится даже к их редким встречам.



В студии «Секрета на миллион» Александр Серов вспомнит моменты романа с Ириной Алфёровой, после которого так и не женился во второй раз. Он раскроет подробности своих гастрольных романов и признается в том, где он пропадал во время родов жены. Также певец расскажет о своей недвижимости — четырех домах и пяти квартирах, а также о том, кому достанется столь завидное наследство.



И главное — Серов пришел в студию Леры Кудрявцевой с намерением открыть заветный конверт с вопросом, стоимость которого составляет один миллион рублей. Лера Кудрявцева предупредила певца о последствиях, которые повлечет за собой его откровенность. Пойдет ли Александр Серов до конца? Смотрите в субботу на НТВ и НТВ.Ru в 17:00.