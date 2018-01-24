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    Пенсионерка по совету псевдоаналитиков проиграла на бирже квартиру в Новосибирске. Новосибирск, биржи, мошенничество, пенсионеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПенсионерка по совету псевдоаналитиков проиграла на бирже квартиру в Новосибирске

    Пенсионерка по совету псевдоаналитиков проиграла на бирже квартиру в Новосибирске

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    Пенсионерка по совету псевдоаналитиков проиграла на бирже квартиру в Новосибирске

    Пенсионерка по совету псевдоаналитиков проиграла на бирже квартиру в Новосибирске

    Пенсионерка по совету псевдоаналитиков проиграла на бирже квартиру в Новосибирске

      Прокуроры заинтересовались историей новосибирской пенсионерки, которая в свои 80 лет не только умело обращается с компьютерной мышью, но и про индекс Dow Jones рассказать может. Только эти знания не принесли женщине ни счастья, ни денег.

      После того как Татьяна Некрасова проиграла квартиру и все свое состояние, она зареклась: больше никаких денежных операций. Неудачный опыт вспоминает с неохотой. Шла устраиваться на подработку, а в итоге попала на финансовую биржу.

      Псведоаналитики из сомнительной конторы обещали пожилой даме несметные богатства и пророчили прекрасное брокерское будущее, а взамен просили вложить небольшую сумму и подписать пару документов.

      Татьяна Некрасова: «Как вырубилась, будто под наркозом. Не помню, ничего не видела».

      Хотя в суде, где пенсионерка пыталась расторгнуть сделку, установили: она понимала, что делала. Просто понадеялась на аналитический склад ума и захотела сорвать куш.

      Теперь на ней висит крупный кредит в банке. От приставов пришло извещение с требованием освободить квартиру. А ведь поначалу неплохо получалось. Первые ставки, основанные на советах ее новых знакомых, действительно приносили некую прибыль. Так называемые аналитики и подсказали ей совершить сделку, которая стала роковой. Ее заверили: надо подождать всего час, и обычная новосибирская пенсионерка превратится в миллионера.

      Когда она осознала, что осталась ни с чем, все те же финансовые аналитики объяснили проигрыш процессами мировой экономики, которые никому неподвластны. Даме пожелали удачи и посоветовали возвращаться с деньгами. Правда, вместо нее теперь туда намерены наведаться сотрудники прокуратуры. Они уже рассмотрели заявление доверчивой женщины и начали проверку.

      Тем временем пенсионерка рискует оказаться на улице. Подробности — в видеоматериале.

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