В Бельгии усомнились в подлинности произведений русских авангардистов

Эксперты объявили подделками некоторые экспонаты, выставленные в Гентском музее. Там сейчас проходит выставка русского авангарда. Работы были предоставлены фондом Игоря Топоровского. Опытные ценители утверждают: нет сомнений в том, что картины Кандинского, Малевича, Татлина — не просто фальшивки, а чей-то вымысел.

«Сундук, расписанный самим Казимиром Малевичем? Серьезно?» — воскликнул коллекционер Алекс Лахман, увидев «шедевр» в залах Гентского музея изящных искусств. Конечно, буйство красок — это в стиле легендарного живописца, но так может показаться разве что человеку, далекому от творчества художника, уверен он. Как и десятки европейских искусствоведов, которые, побывав на выставке якобы ранее неизвестных работ русских авангардистов, признались, что испытали настоящий культурный шок. И тоже усомнились в том, что кисть мастера когда-то касалась этого предмета. Хотя бы потому, что о нем нет упоминаний ни в одном признанном источнике.



Алекс Лахман, коллекционер: «Такое мог придумать только очень талантливый человек, чтобы Казимир Севирьянович пошел в такое направление — расписывал сундуки, прялки. Это настолько абсурдно, что это даже сложно обсуждать».



Впрочем, организаторы культурного мероприятия уверены: все 24 экспоната, в том числе, полотна Кандинского, Татлина, Гончаровой — подлинные. По крайней мере, в этом их заверил владелец загадочной коллекции Игорь Топоровский. Бывший российский политик, а ныне успешный бельгийский бизнесмен настаивает: если никто не слышал об этих полотнах, это еще не значит, что они фальшивые. И мнение экспертов владельца сомнительного собрания вовсе не смущает. Хотя, многие из них уже открыто заявили: картины, наверняка, даже не копии. Подробнее — в материале программы.