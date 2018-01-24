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    Определились все полуфиналиты Australian Open

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    Определились все полуфиналиты Australian Open

    Определились все полуфиналиты Australian Open

    Определились все полуфиналиты Australian Open
  • Фото: Associated Press © 2018, Ng Han Guan

    • На Открытом чемпионате Австралии по теннису определились все полуфиналисты в женском и мужском одиночном разряде.

    Действующий победитель Australian Open Роджер Федерер в матче ¼ финала одолел Томаша Бердыха из Чехии со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 6:4. В полуфинале швейцарцу будет противостоять представитель Южной Кореи Чхун Хен, который обыграл американца Тенниса Сандгрена со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. Чхун Хен стал первым южнокорейцем, пробившимся в полуфинал турнира Большого шлема.

    Другую полуфинальную пару составили Марин Чилич (Хорватия), от продолжения борьбы с которым в пятом сете был вынужден отказаться испанец Рафаэль Надаль, и Кайл Эдмунд (Великобритания), обыгравший болгарина Григора Димитрова.

    В женской части турнира румынка Симона Халеп в борьбе за полуфинал одолела чешку Каролину Плишкову со счетом 6:3, 6:2. За выход в финал турнира Халеп поспорит с немкой Ангелик Кербер, которая обыграла американку Мэдисон Киз со счетом 6:1, 6:2.

    Во второй паре сыграют Элизе Мертенс (Бельгия) и Каролин Возняцки (Дания).

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