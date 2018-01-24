На свадьбе в Адыгее всадник устроил стрельбу из автомата

В Адыгее полицейские изучают кадры, которые, предположительно, были сделаны на свадебном торжестве.
На видео, появившемся в Интернете, всадник в балаклаве стреляет в воздух из автомата. Очередь длинная — к счастью, коня и оружие удалось удержать, и никто не пострадал.
Байзет Гомлешко, начальник пресс-службы МВД по республике Адыгея: «Министром внутренних дел по Республике Адыгея соответствующим службам ведомства даны указания о проведении тщательной проверки, в рамках которой, прежде всего, будут устанавливаться место происшествия и его участники».
К слову, в Адыгее более двух лет работает своего рода «свадебная полиция» — специальные отряды наблюдают за ходом праздничных церемоний, стараясь не допускать подобных проявлений радости.
Байзет Гомлешко, начальник пресс-службы МВД по республике Адыгея: «Министром внутренних дел по Республике Адыгея соответствующим службам ведомства даны указания о проведении тщательной проверки, в рамках которой, прежде всего, будут устанавливаться место происшествия и его участники».
К слову, в Адыгее более двух лет работает своего рода «свадебная полиция» — специальные отряды наблюдают за ходом праздничных церемоний, стараясь не допускать подобных проявлений радости.
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