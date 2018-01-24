Курить и материться двухлетнего мальчика из Северной Осетии научил его дядя

В открытом доступе появился шокирующий ролик, на котором запечатлен двухлетний ребенок из Северной Осетии: он курит и ругается матом. Причем и то, и другое делает свободно и уверенно — явно не в первый раз.

Видео, как стало известно, снял дядя Тимура. Судя по всему, он находит это забавным. Но эмоции мужчины разделяют не все — ролик, на котором двухлетний мальчик курит сигарету и ругается матом, вызвал бурю негодования в Интернете.



Аслан Дзавлаев, дядя Тимура: «Я сидел на мероприятии, потом зашел к племянникам, дома никого не было, и дал ему сигарету, подурачился».



Малыш, может быть, говорить начал совсем недавно, но его словарный запас поражает. Нецензурными характеристиками ребенок на видео награждает некоторых соседей и знакомых семьи.



Скандальную запись в Сети увидели сотрудники МВД и прокуратуры. Вычислили семью, и мать Тимура вызвали в участок, потребовав объяснений. Женщина пришла, понурив голову.



Альберт Сабанаев, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Северной Осетии: «Составлен административный протокол. С родителями ребенка проведена соответствующая работа. Семья взята на контроль».



Пока идет разбирательство, сотрудники органов опеки потребовали от родителей сводить Тимура на обследование к медикам. У правоохранителей есть серьезные опасения, что это все-таки не первая сигарета в жизни мальчика.