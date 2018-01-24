В Москве напали с ножом на спасшего женщину героя

Десятки москвичей составили коллективное обращение в полицию с просьбой наказать вымогателей, которые напали на человека, совершившего героический поступок. Злоумышленники узнали, что для него в Интернете собирают деньги, и потребовали поделиться.

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Москва

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Обстоятельства нападения на Собира Хаспалаева шокируют: месяц назад он проявил себя героически, спас человека и снискал общественное внимание к своей персоне. А сейчас сам остро нуждается в помощи и собирает деньги на дорогостоящее лечение.



На улице мужчину и его супругу окружили несколько человек, в руках у одного из них сверкнул нож. Они потребовали миллион рублей из тех денег, что должны были передать благотворители. Вымогатели разбили его машину, угрожали расправой, но их спугнули прохожие: кто-то издалека крикнул, что вызывает полицию.



Собир Хаспалаев: «Они мне нож поставили, сказали: убьем тебя, дай нам миллион рублей. Я сказал, что мне никто миллион не давал, я просто от души человеку жизнь спас».



Приключения иностранца в Москве начались в декабре. Собир увидел из окна машины, как красная иномарка, пробив ограждение, рухнула в Яузу. Мужчина остановился, зашел в ледяную воду (к счастью, было неглубоко), разбил окно и вызволил из салона женщину. Но героический поступок обернулся серьезными последствиями для здоровья Собира. Тогда-то герою и стали собирать деньги неравнодушные люди в Сети.



Подробности — в видеоматериале.