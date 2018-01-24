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    Пенсионер из Белоруссии за свой счет восстанавливает усадьбу XIX века. Белоруссия, история, ремонт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПенсионер из Белоруссии за свой счет восстанавливает усадьбу XIX века

    Пенсионер из Белоруссии за свой счет восстанавливает усадьбу XIX века

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    Пенсионер из Белоруссии за свой счет восстанавливает усадьбу XIX века

    Пенсионер из Белоруссии за свой счет восстанавливает усадьбу XIX века

      В Белоруссии 83-летний пенсионер взялся восстанавливать здание, которое потрепало время. Это усадьба XIX века. Исторический памятник пришел в упадок и требовал срочного ремонта. Мужчина выкупил поместье и начал восстановительные работы. Весь ремонт он делает своими руками, а строительные материалы покупает на собственную пенсию.

      Как передает корреспондент НТВ Сергей Савин, сельский пенсионер не смог смириться с тем, как разрушается шляхетская усадьба, построенная полтора века назад. Генрих Михайлович тридцать лет отработал во Флерьяново председателем колхоза, в этом имении располагалась колхозная администрация.

      Генрих Третьяк: «Когда собрание общее провели, решили продать Третьяку — он герой соцтруда — он справится».

      Так 6 лет назад всего за 500 долларов он получил оригинальную недвижимость с огромным ворохом проблем.

      Главная достопримечательность флерьяновского маёнтака — так в Белоруссии называют панские усадьбы — неоготический фасад, из-за которого имение называют и замком, и даже крепостью. Обыватели недоумевают, откуда в белорусской провинции такое масштабное сооружение. Но стоит только обойти здание сбоку, как становиться очевидно, что это не более чем архитектурная обманка. Толщина фасада — всего 50 сантиметров, его главная задача лишь привлекать внимание. Ведь дальше идет уже классическая для XIX века века усадебная архитектура.

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