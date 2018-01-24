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    «Умная» колонка от Apple поступит в продажу 9 февраля. Apple, гаджеты, изобретения, инновации, музыка и музыканты, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Умная» колонка от Apple поступит в продажу 9 февраля

    «Умная» колонка от Apple поступит в продажу 9 февраля

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    «Умная» колонка от Apple поступит в продажу 9 февраля

    «Умная» колонка от Apple поступит в продажу 9 февраля

    «Умная» колонка от Apple поступит в продажу 9 февраля

      «Умная» колонка HomePod от Apple поступит в продажу 9 февраля. Компания представила ее летом 2017 года.

      Пока она появится в магазинах только в США, Великобритании и Австралии. Заявленная цена — 349 долларов. Колонка подключается к Интернету, а голосовой помощник Siri найдет и последние треки любимого исполнителя хозяина, и просто что-нибудь веселое на свой вкус.

      Но больше, чем о функциях, говорят о внешнем виде колонки. Кому-то из интернет-пользователей она напоминает когтеточку для кошки, другие уверены, что это ведро, обтянутое колготками, третьи подозревают, что дизайнеры вдохновлялись меховыми шапками британских королевских гвардейцев.

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