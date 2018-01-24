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    Пожарные потушили склад с пластиком в Подмосковье. Московская область, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПожарные потушили склад с пластиком в Подмосковье

    Пожарные потушили склад с пластиком в Подмосковье

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    Пожарные потушили склад с пластиком в Подмосковье

    Пожарные потушили склад с пластиком в Подмосковье

    Пожарные потушили склад с пластиком в Подмосковье

      Крупный пожар сегодня утром произошел в Ногинском районе Московской области. Там загорелся склад с пластиком и бумагой.

      Информация о возгорании поступила около 10 утра. На место выехали 35 человек и 10 единиц техники. К их приезду площадь пожара составляла одну тысячу квадратных метров.

      Два часа потребовалось, чтобы локализовать пламя. К настоящему времени пожар потушен. Пострадавших нет.

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