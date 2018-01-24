Пожарные потушили склад с пластиком в Подмосковье

Крупный пожар сегодня утром произошел в Ногинском районе Московской области. Там загорелся склад с пластиком и бумагой.
Информация о возгорании поступила около 10 утра. На место выехали 35 человек и 10 единиц техники. К их приезду площадь пожара составляла одну тысячу квадратных метров.
Два часа потребовалось, чтобы локализовать пламя. К настоящему времени пожар потушен. Пострадавших нет.
Два часа потребовалось, чтобы локализовать пламя. К настоящему времени пожар потушен. Пострадавших нет.
Комментарии