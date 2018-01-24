Госдума осудила запрет на трансляцию российских новостей в Молдавии

В Госдуме осудили действия молдавских властей по запрету российских новостей. Депутаты нижней палаты приняли соответствующее заявление, в котором назвали произошедшее посягательством на свободу слова.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал поднимать соответствующие вопросы на уровне Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В документе депутаты осудили решение председателя парламента Молдавии, согласно которому фактически вводится запрет на трансляцию российских теле- и радиопередач.
Также парламентарии одобрили законопроект, по которому будут наказывать за незаконную торговлю билетами на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Для нарушителей штраф составит от 20-кратной до 25-кратной стоимости билетов, но не менее 50 тысяч рублей.
Также парламентарии одобрили законопроект, по которому будут наказывать за незаконную торговлю билетами на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Для нарушителей штраф составит от 20-кратной до 25-кратной стоимости билетов, но не менее 50 тысяч рублей.
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