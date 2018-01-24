Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  
    Госдума осудила запрет на трансляцию российских новостей в Молдавии. Госдума, Молдавия, СМИ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГосдума осудила запрет на трансляцию российских новостей в Молдавии

    Госдума осудила запрет на трансляцию российских новостей в Молдавии

    1 комментарий
    Госдума осудила запрет на трансляцию российских новостей в Молдавии

    Госдума осудила запрет на трансляцию российских новостей в Молдавии

    Госдума осудила запрет на трансляцию российских новостей в Молдавии

      В Госдуме осудили действия молдавских властей по запрету российских новостей. Депутаты нижней палаты приняли соответствующее заявление, в котором назвали произошедшее посягательством на свободу слова.

      Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал поднимать соответствующие вопросы на уровне Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В документе депутаты осудили решение председателя парламента Молдавии, согласно которому фактически вводится запрет на трансляцию российских теле- и радиопередач.

      Также парламентарии одобрили законопроект, по которому будут наказывать за незаконную торговлю билетами на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Для нарушителей штраф составит от 20-кратной до 25-кратной стоимости билетов, но не менее 50 тысяч рублей.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru