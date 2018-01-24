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    СК РФ возбудил два дела об обстрелах мирных жителей Донбасса

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    СК РФ возбудил два дела об обстрелах мирных жителей Донбасса

    СК РФ возбудил два дела об обстрелах мирных жителей Донбасса

    Следственный комитет продолжает расследование преступлений украинских военных в Донбассе. Было возбуждено еще два уголовных дела в связи с гибелью мирных жителей Донецка.

    По данным следствия, 21 января украинские военные намеренно обстреляли пассажирский автобус перед контрольно-пропускным пунктом «Еленовка» самопровозглашенной ДНР. В результате погиб мужчина 1960 года рождения, а еще один получил пулевые ранения.

    Светлана Петренко    , официальный представитель СК РФ: «При этом у следствия есть все основания полагать, что это был прицельный обстрел автобуса с гражданскими лицами, который велся из автоматического огнестрельного оружия военнослужащими ВСУ и национальной гвардии Украины, выполняющими приказы вышестоящих должностных лиц в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины».

    На следующий день, 22 января, украинская сторона провела прицельный артиллерийский обстрел объектов инфраструктуры в Докучаевске. В результате были ранены пять мирных жителей, в том числе три женщины.

    Следственный комитет возбудил два уголовных дела. В ведомстве отметили, что бесчисленные преступления против мирных людей на Украине стали системой. СК продолжает собирать информацию и доказательства о преступных действиях украинских военных.

    Светлана Петренко: «По каждому из известных нам фактов Следственный комитет Российской Федерации продолжит выполнять свою работу и собирать доказательства, чтобы виновные за гибель мирного населения понесли ответственность».

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