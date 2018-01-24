«Торговец» майнинговым оборудованием задержан в Москве за мошенничества

В российской столице задержан мужчина, подозреваемый в серии мошенничеств с устройствами, предназначенными для добычи криптовалют.
По версии полиции, подозреваемый размещал объявления о продаже майнингового оборудования, брал предоплату у клиентов, однако товар не поставлял.
Ирина Волк, официальный представитель МВД: «По словам потерпевшего, в Интернете он нашел объявление о продаже майнингового оборудования. Связавшись с продавцом и обсудив условия сделки, заявитель приехал в офис, расположенный на Серпуховском Валу. Там он передал предоплату в размере 100% стоимости оборудования, заключив договор купли-продажи, в соответствии с которым товар должен был быть доставлен ему в течение двух недель. По прошествии указанного срока потерпевший оборудование не получил, телефон продавца оказался отключен, офис закрыт».
Один из подозреваемых был задержан. Полицейские установили, что он причастен к аналогичному преступлению. Общая сумма ущерба превысила 1 миллион 200 тысяч рублей. Против задержанного возбуждено дело о мошенничестве. Он находится под подпиской о невыезде.
Ирина Волк, официальный представитель МВД: «По словам потерпевшего, в Интернете он нашел объявление о продаже майнингового оборудования. Связавшись с продавцом и обсудив условия сделки, заявитель приехал в офис, расположенный на Серпуховском Валу. Там он передал предоплату в размере 100% стоимости оборудования, заключив договор купли-продажи, в соответствии с которым товар должен был быть доставлен ему в течение двух недель. По прошествии указанного срока потерпевший оборудование не получил, телефон продавца оказался отключен, офис закрыт».
Один из подозреваемых был задержан. Полицейские установили, что он причастен к аналогичному преступлению. Общая сумма ущерба превысила 1 миллион 200 тысяч рублей. Против задержанного возбуждено дело о мошенничестве. Он находится под подпиской о невыезде.
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