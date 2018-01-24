Глава рабочей группы IAAF призвал значительно сократить число россиян на Олимпиаде

Число российских спортсменов, допущенных до участия в Олимпийских играх 2018 года, необходимо значительно сократить, заявил Руне Андерсен — глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которая занимается вопросом восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики.
Накануне Международный олимпийский комитет объявил, что число российских атлетов, которые могут принять участие в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, сокращено с 500 до 389. В список потенциальных участников Олимпиады не включили, в частности, биатлониста Антон Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, шорт-трекиста Виктор Ана, фигуристов Ивана Букина и Ксению Столбову, а также пятерых хоккеистов: Антона Белова, Алексея Береглазова, Михаила Науменкова, Валерия Ничушкина и Сергея Плотникова.
По мнению Руне Андерсена, которого цитирует РИА Новости, даже 389 человек — слишком много, и «люди будут на это реагировать».
Руне Андерсен: «Я не хочу называть конкретную цифру, но она должна быть значительно меньше 389. Если в Пхенчхан приедет много российских спортсменов, люди будут на это реагировать».
Накануне МОК со ссылкой на руководителя независимой организации антидопингового тестирования Валери Фурнейрон сообщил, что на Игры приглашены только «чистые» спортсмены из России, при этом отсутствие некоторых в списке приглашенных не обязательно означает, что их уличили в нарушении антидопинговых правил.
Отстранение от Олимпиады не замешанных в допинговом скандале россиян раскритиковали президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и глава Олимпийского комитета Болгарии Стефка Костадинова.
По мнению Руне Андерсена, которого цитирует РИА Новости, даже 389 человек — слишком много, и «люди будут на это реагировать».
Руне Андерсен: «Я не хочу называть конкретную цифру, но она должна быть значительно меньше 389. Если в Пхенчхан приедет много российских спортсменов, люди будут на это реагировать».
Накануне МОК со ссылкой на руководителя независимой организации антидопингового тестирования Валери Фурнейрон сообщил, что на Игры приглашены только «чистые» спортсмены из России, при этом отсутствие некоторых в списке приглашенных не обязательно означает, что их уличили в нарушении антидопинговых правил.
Отстранение от Олимпиады не замешанных в допинговом скандале россиян раскритиковали президент Международной федерации хоккея Рене Фазель и глава Олимпийского комитета Болгарии Стефка Костадинова.
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