В Тульской области женщина до смерти избила маленького сына после ссоры с мужем

Тело маленького ребенка было обнаружено в одной из квартир в городе Богородицк накануне. Следователи возбудили уголовное дело. Они подозревают в убийстве мать мальчика.
По версии следствия, убийство произошло еще 20 января. Однако тело избитого до смерти мальчика обнаружили только 23 января. По данным следователей, 39-летняя мать в пьяном состоянии «нанесла множество ударов кулаками по голове и телу своему сыну 2016 года рождения». Ребенок скончался на месте.
Уголовное дело было возбуждено против матери по статье «Убийство малолетнего». Известно, что женщина злоупотребляла спиртным, а отец мальчика ранее был судим.
Старший помощник руководителя регионального СУ СК Зинаида Каминская заявила РИА Новости, что во время избиения ребенка его отец находился на работе. Мужчина поссорился с женой, а когда он ушел, она набросилась на их маленького сына, который плакал и не мог успокоиться.
Семья на учете как неблагополучная не состояла. Но в рамках уголовного дела будут изучены условия, в которых жил мальчик, и дана оценка действиям органов системы профилактики.
Убитый мальчик был единственным ребенком подозреваемой. Женщина задержана. Следователь будет ходатайствовать о ее аресте в суде.
Уголовное дело было возбуждено против матери по статье «Убийство малолетнего». Известно, что женщина злоупотребляла спиртным, а отец мальчика ранее был судим.
Старший помощник руководителя регионального СУ СК Зинаида Каминская заявила РИА Новости, что во время избиения ребенка его отец находился на работе. Мужчина поссорился с женой, а когда он ушел, она набросилась на их маленького сына, который плакал и не мог успокоиться.
Семья на учете как неблагополучная не состояла. Но в рамках уголовного дела будут изучены условия, в которых жил мальчик, и дана оценка действиям органов системы профилактики.
Убитый мальчик был единственным ребенком подозреваемой. Женщина задержана. Следователь будет ходатайствовать о ее аресте в суде.
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