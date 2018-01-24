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    «Нас граждане не поймут»: Володин объяснил отказ России финансировать ПАСЕ

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    «Нас граждане не поймут»: Володин объяснил отказ России финансировать ПАСЕ

    «Нас граждане не поймут»: Володин объяснил отказ России финансировать ПАСЕ

    Российская делегация не принимает участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), поэтому не будет размораживать взносы, идущие на финансирование этой структуры. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

    Вячеслав Володин: «Пока не будет зафиксировано в регламенте ПАСЕ право национальных делегаций участвовать в работе Ассамблеи (без каких-либо ограничений), говорить о том, что мы будем перечислять эти средства, было бы неправильно».

    По словам Володина, та часть взноса в бюджет Совета Европы (СЕ), которая идет на финансирование ее Парламентской Ассамблеи, должна быть заморожена «на ту сумму, которая отражает сегодняшнее положение дел», передает «Интерфакс».

    Вячеслав Володин: «А платить за то, в чем мы не принимаем участие, неправильно. Нас граждане просто не поймут».

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    В 2014 году Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в связи с событиями в Крыму. А в конце июня 2017 года Россия приостановила уплату части взноса в бюджет Совета Европы до полного восстановления полномочий национальной делегации. При этом в Москве подчеркнули, что продолжат выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям.

    По данным СМИ, размер взноса РФ в бюджет СЕ превышает 33 млн евро, и порядка трети этой суммы сейчас заморожено. В рамках январской сессии ПАСЕ секретарь СЕ Турбьерн Ягланд заявил, что Россия, как и все страны — члены Совета Европы, имеет обязательства и должна заплатить взнос в феврале этого года.

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