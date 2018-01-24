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    Крупный пожар на подмосковном складе с пластиком локализован

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    Крупный пожар на подмосковном складе с пластиком локализован

    Крупный пожар на подмосковном складе с пластиком локализован

    В МЧС по Московской области сообщили, что пожар на складе с пластиком и бумажными изделиями локализован.

    МЧС по Московской области: «В 11:50 (по Москве) пожар был локализован на площади 1 тыс. кв. метров».

    По данным спасателей, в результате возгорания на складе никто не пострадал, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что из горящего помещения эвакуировали более 10 сотрудников.

    Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 9:45. Загорелся склад в поселке Молзино, расположенный на улице Советской.

    смотретьВ Подмосковье горит склад с пластиком и бумагой
    В Подмосковье горит склад с пластиком и бумагой
    Возгоранию был присвоен второй (повышенный) уровень сложности. На место прибыла лаборатория по замерам уровня предельной допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

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