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    «Сложная ситуация»: Песков заявил о необходимости продолжить диалог с МОК. МОК, Олимпиада, Песков, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Сложная ситуация»: Песков заявил о необходимости продолжить диалог с МОК

    «Сложная ситуация»: Песков заявил о необходимости продолжить диалог с МОК

    11 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко
    «Сложная ситуация»: Песков заявил о необходимости продолжить диалог с МОК

    «Сложная ситуация»: Песков заявил о необходимости продолжить диалог с МОК

    «Сложная ситуация»: Песков заявил о необходимости продолжить диалог с МОК
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко

      • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал вести диалог с Международным олимпийским комитетом даже в сложившейся непростой ситуации.

      Такое заявление представитель Кремля сделал в ответ на вопрос о возможном бойкоте Олимпиады в Южной Корее российскими спортсменами.

      Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Сейчас, наверное, важно избегать таких слов, как бойкот. В любом случае с МОК нужно продолжать диалог. Ситуация непростая и даже, скорее, сложная, но это не значит, что нужно прекращать диалог. С МОК нужно разговаривать и нужно отстаивать свои права, насколько это возможно».

      Также в Кремле прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что на трибунах на Олимпиаде под запретом окажется российский триколор. Песков подчеркнул, что в решении МОК по участию России в ОИ-2018 об использовании флагов РФ болельщиками на трибунах ничего не говорилось.

      Дмитрий Песков: «Появляются новые какие-то элементы — например, запрет использования флагов на трибунах болельщиков. Как вы знаете, в решении МОК, которое было опубликовано, об этом ничего не говорилось. Соответственно, это некая новация. Самое главное — это сейчас в ходе контактов на экспертном уровне прояснить, насколько это достоверная информация, почему она появилась, от кого она появилась».

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