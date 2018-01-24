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    В США школьный автобус ушел в занос, сшибая почтовые ящики: видео. США, автобусы, гололед, зима. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США школьный автобус ушел в занос, сшибая почтовые ящики: видео

    В США школьный автобус ушел в занос, сшибая почтовые ящики: видео

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    В США школьный автобус ушел в занос, сшибая почтовые ящики: видео

    В США школьный автобус ушел в занос, сшибая почтовые ящики: видео

    В США школьный автобус ушел в занос, сшибая почтовые ящики: видео

      В американском городке Саттон в штате Массачусетс из-за гололеда в неуправляемый занос ушел школьный автобус.

      Инцидент сняла на видео жительница города. Огромная машина начала скользить вниз по дороге, сшибая почтовые ящики. В итоге автобус уткнулся в припаркованный автомобиль и остановился.

      В тот момент в автобусе находились 20 школьников и студентов. Никто из них в результате ДТП не пострадал.

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