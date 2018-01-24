В США школьный автобус ушел в занос, сшибая почтовые ящики: видео

В американском городке Саттон в штате Массачусетс из-за гололеда в неуправляемый занос ушел школьный автобус.

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Инцидент сняла на видео жительница города. Огромная машина начала скользить вниз по дороге, сшибая почтовые ящики. В итоге автобус уткнулся в припаркованный автомобиль и остановился.



В тот момент в автобусе находились 20 школьников и студентов. Никто из них в результате ДТП не пострадал.