В США школьный автобус ушел в занос, сшибая почтовые ящики: видео

В американском городке Саттон в штате Массачусетс
из-за гололеда в неуправляемый занос ушел школьный автобус.
Инцидент сняла на видео жительница города. Огромная машина начала скользить вниз по дороге, сшибая почтовые ящики. В итоге автобус уткнулся в припаркованный автомобиль и остановился.
В тот момент в автобусе находились 20 школьников и студентов. Никто из них в результате ДТП не пострадал.
В тот момент в автобусе находились 20 школьников и студентов. Никто из них в результате ДТП не пострадал.
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