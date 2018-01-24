Двойной юбилей: народный артист СССР Юрий Башмет отметит 65-летие на сцене

Сегодня Юрию Башмету исполняется 65 лет. Для народного артиста СССР этот праздник станет двойным. Он отметит и 50-летие своей карьеры альтиста. Причем именно это событие музыкант считает куда более важным, чем собственный день рождения.

Отмечать день рождения на сцене — это уже почти традиция для народного артиста СССР Юрия Башмета.



Юрий Башмет: «Сцена как кульминация, сгусток самой жизни. Без концерта в день рождения, как и в Новый год, получается, что что-то очень важное выпало из жизни. Ну да, можно сказать, что это стало традицией».



Юрию Башмету исполняется 65, но отмечает он другую дату. На всех афишах было написано: «Юрий Башмет — 50 лет на альте». Эта дата оказалась для артиста важнее, чем собственный день рождения.



Юрий Башмет: «Пожалуй, да, поскольку сами понимаете, что 65 лет — это возраст такой „ни вашим, ни нашим“. А вот 50 лет с альтом — это серьезно. Без альта я ничего бы и не сделал».



Башмет фактически вывел альт на новый уровень, до него он не считался солирующим инструментом.



Юрий Башмет: «Солирущим — да, не считался. Были люди очень хорошо играющие и очень талантливые. Но они никогда не гастролировали и никогда не давали сольные концерты в главных залах мира. Вот здесь, может прозвучит нескромно, но я скажу, что я как раз пионером оказался».



Композиторы писали музыку специально для Юрия Башмета. И в этом артист соглашается, что ему повезло.



Юрий Башмет: «Это самый большой подарок. И сложно, и ответственно, и торжественно, и приятно. Какое-то соавторство возникает, особенно если ты еще знаком с композитором, можешь обсудить».



Артист рассказал про свой инструмент. Его альт — с историей.



Юрий Башмет: «Сразу должен вам сказать, это не Страдивари. Но это 1758 год, Миланская школа, Паоло Антонио Тесторе.



С этим инструментом Башмет выступает с 1971 года. Для него альта лучше в мире нет. Башмет вспомнил, как знаменитый мастер скрипичных инструментов Этьен Ватло сказал ему: „Может быть, это не лучший альт. И ты не лучший. Но вместе вы точно лучшие“».



Юрий Башмет: «Но и третий не лишний — это смычок. Его я купил за 12 восточных марок. Такой фабричный, простой, очень дешевый».



Музыка — главное в жизни прославленного артиста, но только ею круг интересов Башмета не ограничивается.



Юрий Башмет: «Если я оказываюсь в отеле, где есть бильярд, то с удовольствием играю. Если я сажусь за руль, то получаю огромное удовольствие от вождения».



Артист признается, что получает удовольствие от жизни и чувствует себя счастливым. Съемочная группа НТВ поздравила Юрия Башмета, пожелав ему и дальше радоваться жизни каждую минуту, а поклонники будут с удовольствием наблюдать за тем, что он делает на сцене.