Правительство предложило ограничить способы пополнения электронных кошельков

В России могут заметно ограничить электронные платежи. Правительство хочет, чтобы граждане могли пополнять электронные кошельки только через банковский счет. Объяснения звучат уже привычные в таких случаях: через анонимные электронные кошельки финансируется экстремизм и терроризм.
Правительство продолжает наступление на анонимные электронные средства платежа. По его поручению профильные ведомства сейчас обсуждают такую идею: чтобы граждане могли пополнять электронные кошельки и предоплаченные карты только с банковского счета.
Как отмечает газета «Коммерсант», власти смущает то, что стать владельцем и электронного кошелька, и предоплаченной карты можно без указания личных данных. То есть теоретически эти сервисы можно использовать для какой-нибудь противоправной деятельности.
Участники рынка напоминают, что предоплаченной картой, по сути, можно считать и карту «Тройка», которой платят за проезд в общественном транспорте Москвы. И если заставить россиян переводить деньги на них только через банк, тогда все просто вернутся к расчетам наличкой, а это уже точно невозможно контролировать со стороны государства.
Как отмечает газета «Коммерсант», власти смущает то, что стать владельцем и электронного кошелька, и предоплаченной карты можно без указания личных данных. То есть теоретически эти сервисы можно использовать для какой-нибудь противоправной деятельности.
Участники рынка напоминают, что предоплаченной картой, по сути, можно считать и карту «Тройка», которой платят за проезд в общественном транспорте Москвы. И если заставить россиян переводить деньги на них только через банк, тогда все просто вернутся к расчетам наличкой, а это уже точно невозможно контролировать со стороны государства.
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