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    Правительство предложило ограничить способы пополнения электронных кошельков. Интернет, банки, правительство РФ, технологии, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПравительство предложило ограничить способы пополнения электронных кошельков

    Правительство предложило ограничить способы пополнения электронных кошельков

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    Правительство предложило ограничить способы пополнения электронных кошельков

    Правительство предложило ограничить способы пополнения электронных кошельков

    Правительство предложило ограничить способы пополнения электронных кошельков

      В России могут заметно ограничить электронные платежи. Правительство хочет, чтобы граждане могли пополнять электронные кошельки только через банковский счет. Объяснения звучат уже привычные в таких случаях: через анонимные электронные кошельки финансируется экстремизм и терроризм.

      Правительство продолжает наступление на анонимные электронные средства платежа. По его поручению профильные ведомства сейчас обсуждают такую идею: чтобы граждане могли пополнять электронные кошельки и предоплаченные карты только с банковского счета.

      Как отмечает газета «Коммерсант», власти смущает то, что стать владельцем и электронного кошелька, и предоплаченной карты можно без указания личных данных. То есть теоретически эти сервисы можно использовать для какой-нибудь противоправной деятельности.

      Участники рынка напоминают, что предоплаченной картой, по сути, можно считать и карту «Тройка», которой платят за проезд в общественном транспорте Москвы. И если заставить россиян переводить деньги на них только через банк, тогда все просто вернутся к расчетам наличкой, а это уже точно невозможно контролировать со стороны государства.

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