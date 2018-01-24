Число жертв двойного теракта в Бенгази возросло до 33

В результате двойного теракта в ливийском Бенгази погибли 33 человека, более 70 пострадали. Об этом сообщают местные СМИ.

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Среди погибших — представитель командования ливийской армии, а в числе раненых — начальник контрразведки.



Начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в восточном квартале, рядом с одной из крупнейших мечетей Бенгази, откуда в тот момент после вечерней молитвы выходили люди. Спустя полчаса, когда на место прибыли сотрудники правопорядка и кареты скорой помощи, рядом был подорван еще один автомобиль.