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    Турция требует от США прекращения поддержки сирийских курдов

    2 комментария
    • Фото: Turkish Presidency / facebook.com
    Турция требует от США прекращения поддержки сирийских курдов

    Турция требует от США прекращения поддержки сирийских курдов

    Турция требует от США прекращения поддержки сирийских курдов
  • Фото: Turkish Presidency / facebook.com

    • Анкара ожидает, что Вашингтон прекратит военную помощь силам самообороны сирийских курдов.

    Как напомнил представитель президента Турции, ранее США обещали, что курды покинут позиции в сирийском Манбидже, однако дальше слов дело не пошло, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

    Ибрагим Калын, пресс-секретарь президента Турции: «Ранее США обещали, что PYD (курдская партия „Демократический союз“) и YPG (силы самообороны курдов) покинут позиции в сирийском Манбидже. Они дали много других обещаний, но не сдержали ни одного из них. Мы ожидаем от США полного прекращения поддержки YPG и PYD».

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