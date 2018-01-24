Турция требует от США прекращения поддержки сирийских курдов

Анкара ожидает, что Вашингтон прекратит военную помощь силам самообороны сирийских курдов.
Как напомнил представитель президента Турции, ранее США обещали, что курды покинут позиции в сирийском Манбидже, однако дальше слов дело не пошло, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Ибрагим Калын, пресс-секретарь президента Турции: «Ранее США обещали, что PYD (курдская партия „Демократический союз“) и YPG (силы самообороны курдов) покинут позиции в сирийском Манбидже. Они дали много других обещаний, но не сдержали ни одного из них. Мы ожидаем от США полного прекращения поддержки YPG и PYD».
Турецкая военная операция «Оливковая ветвь» началась на севере Сирии 20 января. В ней участвуют авиация и тяжелая техника. Турецкое командование заявляет, что, начав операцию против курдов, страна отстаивает национальные интересы и защищает целостность Сирии.
Ибрагим Калын, пресс-секретарь президента Турции: «Ранее США обещали, что PYD (курдская партия „Демократический союз“) и YPG (силы самообороны курдов) покинут позиции в сирийском Манбидже. Они дали много других обещаний, но не сдержали ни одного из них. Мы ожидаем от США полного прекращения поддержки YPG и PYD».
Турецкая военная операция «Оливковая ветвь» началась на севере Сирии 20 января. В ней участвуют авиация и тяжелая техника. Турецкое командование заявляет, что, начав операцию против курдов, страна отстаивает национальные интересы и защищает целостность Сирии.
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