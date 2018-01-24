В Москве пять человек пострадали в ДТП с тремя авто

В российской столице выясняют обстоятельства аварии, в которой травмы получили пять человек.
Инцидент произошел на Калужском шоссе. По неизвестной причине столкнулись три автомобиля. Пострадали пять человек, четверо из них были доставлены в больницу, сообщил источник ТАСС.
Источник в экстренных службах города: «На Калужском шоссе произошло столкновение трех автомобилей. В результате аварии пострадали пять человек, четверо из них госпитализированы».
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Источник в экстренных службах города: «На Калужском шоссе произошло столкновение трех автомобилей. В результате аварии пострадали пять человек, четверо из них госпитализированы».
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Комментарии