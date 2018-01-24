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    СМИ: российский флаг оказался под запретом на трибунах Олимпиады-2018

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Константин Чалабов
    СМИ: российский флаг оказался под запретом на трибунах <nobr>Олимпиады-2018</nobr>

    СМИ: российский флаг оказался под запретом на трибунах Олимпиады-2018

    СМИ: российский флаг оказался под запретом на трибунах <nobr>Олимпиады-2018</nobr>
  • Фото: РИА Новости © 2018, Константин Чалабов

    • По данным СМИ, Международный олимпийский комитет не разрешает болельщикам проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде.

    Таким образом, в Пхёнчхане российский триколор также будет под запретом, поскольку спортсмены из РФ будут выступать под олимпийским флагом, сообщает РИА Новости со ссылкой на оргкомитет Игр.

    Накануне стало известно о том, что МОК не включил в предварительные списки участников Игр в Корее нескольких топовых российских спортсменов. Среди оказавшихся за бортом — обладатель «золота» Сочи, биатлонист Антон Шипулин и двукратный чемпион мира, лыжник Сергей Устюгов. Оба — лидеры сборной, оба могли реально рассчитывать на медали высшей пробы и никогда не были замешаны в допинговых или иных скандалах. Почему этих атлетов не пускают в Пхёнчхан — непонятно. В Кремле выразили недоумение.

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    Также стало известно о недопуске на Игры шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку, корейца по национальности, Виктора Ана. Приглашений в Пхёнчхан не получили и фигуристы, призеры первенства Европы Иван Букин и Ксения Столбова. Олимпийский комитет России направил в МОК письмо с просьбой разъяснить ситуацию по всем спортсменам.

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