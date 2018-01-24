Правительство направило 14,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на повышение зарплат бюджетникам.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении средств на повышение зарплат бюджетникам. Документ был опубликован в среду на официальном сайте правительства.
Из распоряжения правительства: «Принятое решение направлено на достижение в 2018 году запланированных указами президента России показателей заработной платы работников бюджетных учреждений».
Напомним, показатели роста зарплат врачей и учителей были установлены указами президента РФ Владимира Путина, принятыми в мае прошлого года.
Общая сумма ассигнований составит 15,4 млрд рублей, сообщается в пояснительной записке Минфина. 14,5 млрд рублей будет распределено на сами зарплаты: 7,2 млрд рублей направляются в сферу образования, 3,4 млрд рублей — в сферу науки. Сфера здравоохранения получит 3,4 млрд рублей, а на сферу культуры рассчитано 0,5 млрд рублей.
Остаток резерва правительство должно распределить по итогам достижения необходимых показателей повышения зарплат.
Из распоряжения правительства: «Принятое решение направлено на достижение в 2018 году запланированных указами президента России показателей заработной платы работников бюджетных учреждений».
Напомним, показатели роста зарплат врачей и учителей были установлены указами президента РФ Владимира Путина, принятыми в мае прошлого года.
Общая сумма ассигнований составит 15,4 млрд рублей, сообщается в пояснительной записке Минфина. 14,5 млрд рублей будет распределено на сами зарплаты: 7,2 млрд рублей направляются в сферу образования, 3,4 млрд рублей — в сферу науки. Сфера здравоохранения получит 3,4 млрд рублей, а на сферу культуры рассчитано 0,5 млрд рублей.
Остаток резерва правительство должно распределить по итогам достижения необходимых показателей повышения зарплат.
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