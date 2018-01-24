В Венесуэле прекратил работу крупнейший НПЗ страны

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы Amuay полностью прекратил работу.
В Венесуэле остановился крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны Amuay. Как сообщил изданию Universal глава профсоюза нефтяников Венесуэлы Иван Фрейтес, в понедельник по плану была отключена установка каталитического крекинга. Он объяснил, что это сделано для проведения техобслуживания линии компрессоров.
Жители полуострова Парагуана, на котором находится НПЗ, также сообщили о прекращении работы всех факельных установок комплекса. Депутат национальной ассамблеи Луис Стефанелли сообщил, что это произошло впервые за 60 лет.
Напомним, в конце декабря на Amuay и другом крупном НПЗ Венесуэлы Cardon произошли крупные пожары. Эти два завода были одними из последних, которые еще производили бензин и смазочные материалы. Многие штаты Венесуэлы сейчас испытывают дефицит бензина, и закрытие Amuay может усугубить ситуацию.
Жители полуострова Парагуана, на котором находится НПЗ, также сообщили о прекращении работы всех факельных установок комплекса. Депутат национальной ассамблеи Луис Стефанелли сообщил, что это произошло впервые за 60 лет.
Напомним, в конце декабря на Amuay и другом крупном НПЗ Венесуэлы Cardon произошли крупные пожары. Эти два завода были одними из последних, которые еще производили бензин и смазочные материалы. Многие штаты Венесуэлы сейчас испытывают дефицит бензина, и закрытие Amuay может усугубить ситуацию.
Комментарии