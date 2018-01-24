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    В Венесуэле прекратил работу крупнейший НПЗ страны

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    В Венесуэле прекратил работу крупнейший НПЗ страны

    В Венесуэле прекратил работу крупнейший НПЗ страны

    Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы Amuay полностью прекратил работу.

    В Венесуэле остановился крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны Amuay. Как сообщил изданию Universal глава профсоюза нефтяников Венесуэлы Иван Фрейтес, в понедельник по плану была отключена установка каталитического крекинга. Он объяснил, что это сделано для проведения техобслуживания линии компрессоров.

    Жители полуострова Парагуана, на котором находится НПЗ, также сообщили о прекращении работы всех факельных установок комплекса. Депутат национальной ассамблеи Луис Стефанелли сообщил, что это произошло впервые за 60 лет.

    Напомним, в конце декабря на Amuay и другом крупном НПЗ Венесуэлы Cardon произошли крупные пожары. Эти два завода были одними из последних, которые еще производили бензин и смазочные материалы. Многие штаты Венесуэлы сейчас испытывают дефицит бензина, и закрытие Amuay может усугубить ситуацию.

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