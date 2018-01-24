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    Мобильную связь и Интернет в Сирии восстановят с помощью российских технологий. Сирия, Швейцария, мобильная связь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМобильную связь и Интернет в Сирии восстановят с помощью российских технологий

    Мобильную связь и Интернет в Сирии восстановят с помощью российских технологий

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    Мобильную связь и Интернет в Сирии восстановят с помощью российских технологий

    Мобильную связь и Интернет в Сирии восстановят с помощью российских технологий

      Москва поможет Дамаску восстановить линии телефонной и телеграфной связи. Об этом на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

      Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров сообщил, что уже побывал в Сирии и пообщался со своими коллегами. Они рассказали, что гражданская инфраструктура связи в арабской республике получила серьезные повреждения во время боевых действий. Никифоров также сообщил, что сирийцам может понадобиться российское программное обеспечение, чтобы противостоять экстремистам, которые активно вербуют боевиков через Интернет.

      смотретьНиколай Никифоров: Интернет не означает вседозволенность. Эксклюзив НТВ
      Николай Никифоров: Интернет не означает вседозволенность. Эксклюзив НТВ
      Будущее информационных технологий накануне обсуждали на сессии в «Русском доме» в Давосе. В частности, речь шла о влиянии санкций на судьбу отечественных IT-компаний. Ранее глава Минкомсвязи в интервью НТВ заявил, что запретительные меры лишь стимулируют российских разработчиков и позволяют им создавать качественные продукты для отечественного рынка.

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