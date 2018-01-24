Мобильную связь и Интернет в Сирии восстановят с помощью российских технологий

Москва поможет Дамаску восстановить линии телефонной и телеграфной связи. Об этом на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.
Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров сообщил, что уже побывал в Сирии и пообщался со своими коллегами. Они рассказали, что гражданская инфраструктура связи в арабской республике получила серьезные повреждения во время боевых действий. Никифоров также сообщил, что сирийцам может понадобиться российское программное обеспечение, чтобы противостоять экстремистам, которые активно вербуют боевиков через Интернет.
Будущее информационных технологий накануне обсуждали на сессии в «Русском доме» в Давосе. В частности, речь шла о влиянии санкций на судьбу отечественных IT-компаний. Ранее глава Минкомсвязи в интервью НТВ заявил, что запретительные меры лишь стимулируют российских разработчиков и позволяют им создавать качественные продукты для отечественного рынка.
Будущее информационных технологий накануне обсуждали на сессии в «Русском доме» в Давосе. В частности, речь шла о влиянии санкций на судьбу отечественных IT-компаний. Ранее глава Минкомсвязи в интервью НТВ заявил, что запретительные меры лишь стимулируют российских разработчиков и позволяют им создавать качественные продукты для отечественного рынка.
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