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    Два турецких города подверглись обстрелу со стороны сирийского Африна. Сирия, Турция, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДва турецких города подверглись обстрелу со стороны сирийского Африна

    Два турецких города подверглись обстрелу со стороны сирийского Африна

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    Два турецких города подверглись обстрелу со стороны сирийского Африна

    Два турецких города подверглись обстрелу со стороны сирийского Африна

      Два города на юге Турции подверглись ракетному обстрелу со стороны Африна, где Турция сейчас проводит военную операцию.

      Во время ракетного обстрела никто не пострадал. В ответ на атаку турецкие войска открыли артиллерийский огонь по району Африна.

      Ранее стало известно, что власти Турции арестовали около сотни человек за «распространение террористической пропаганды» о наступлении на северо-западе Сирии.

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      Турецкая операция в Сирии: примирит ли «Оливковая ветвь» Эрдогана и Асада
      Турецкая военная операция «Оливковая ветвь» началась в минувшую субботу. В ней участвуют авиация и тяжелая техника. Турецкое командование заявляет, что таким образом страна отстаивает национальные интересы и защищает целостность Сирии.

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