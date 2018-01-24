Волкер и Порошенко обсудили размещение миссии ООН в Донбассе

Президент Украины провел встречу со спецпредставителем Госдепартамента США. Темами беседы стали ситуация на востоке Украины, обмен пленными и новый закон о реинтеграции Донбасса.
На встрече в Киеве президент Украины Пётр Порошенко и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер обсудили ситуацию в Донбассе и возможность размещения миссии ООН в регионе. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.
Пресс-служба президента Украины: «Была высказана серьезная обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений Минских договоренностей в сфере безопасности… Отмечалось, что Москва должна наконец продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы».
Кроме того, Порошенко и Волкер отметили важность состоявшегося в декабре обмена пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Еще одной темой беседы стал новый закон о реинтеграции Донбасса. Участники переговоров оценили закон как «элемент общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины».
Волкер планирует в среду посетить восток Украины, однако в посольстве США на Украине сообщили, что поездка может не состояться из-за погодных условий, передает ТАСС. В пятницу же, по данным американских СМИ, Волкер должен отправиться в Дубай на очередную встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Пресс-служба президента Украины: «Была высказана серьезная обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией положений Минских договоренностей в сфере безопасности… Отмечалось, что Москва должна наконец продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы».
Кроме того, Порошенко и Волкер отметили важность состоявшегося в декабре обмена пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Еще одной темой беседы стал новый закон о реинтеграции Донбасса. Участники переговоров оценили закон как «элемент общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины».
Волкер планирует в среду посетить восток Украины, однако в посольстве США на Украине сообщили, что поездка может не состояться из-за погодных условий, передает ТАСС. В пятницу же, по данным американских СМИ, Волкер должен отправиться в Дубай на очередную встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым.
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