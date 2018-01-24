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    Скончалась писательница Урсула Ле Гуин

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    • Фото: Euan Monaghan / Structo
    Скончалась писательница Урсула Ле Гуин

    Скончалась писательница Урсула Ле Гуин

    Скончалась писательница Урсула Ле Гуин
  • Фото: Euan Monaghan / Structo

    • Американская писательница Урсула Ле Гуин умерла в возрасте 88 лет.

    О смерти Ле Гуин изданию New York Times сообщил ее сын Тео Даунес-Ле Гуин. Он сообщил, что писательница скончалась в понедельник своем доме в Портленде, штат Орегон.

    Сын писательницы не назвал причину ее смерти, но уточнил, что в последние месяцы Ле Гуин много болела.

    Урсула Ле Гуин известна в первую очередь как автор романов и повестей в жанрах фэнтези и научной фантастики. Среди самых знаменитых ее произведений — роман «Левая рука Тьмы», лауреат престижных наград, и цикл романов о Земноморье. Несколько ее произведений были экранизированы. Ле Гуин писала также стихи, детские книги и публицистику.

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