Самолет-разведчик ВВС США был замечен у побережья Мурманской области

Стратегический разведывательный самолет ВВС США провел полет вблизи северных границ России в Баренцевом море.
Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W совершил во вторник полет у российских границ в Баренцевом море. Самолет вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и в течение нескольких часов курсировал вдоль побережья Мурманской области. Его сопровождал самолет-заправщик КС-135.
Еще один военный самолет, на этот раз британский, был замечен во вторник вблизи южных границ Калининградской области, сообщает «Интерфакс». По имеющимся данным авиационных ресурсов, E3 Sentry AWACS не покидал воздушного пространства Польши.
Еще один военный самолет, на этот раз британский, был замечен во вторник вблизи южных границ Калининградской области, сообщает «Интерфакс». По имеющимся данным авиационных ресурсов, E3 Sentry AWACS не покидал воздушного пространства Польши.
Комментарии