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    Причиной отравления рабочих в подмосковном общежитии стали пары солярки

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    Причиной отравления рабочих в подмосковном общежитии стали пары солярки

    Причиной отравления рабочих в подмосковном общежитии стали пары солярки

    Шесть человек попали в больницу после отравления в общежитии в поселке Новоиванвское Московской области.

    Шесть человек были госпитализированы в ночь на среду в подмосковном поселке Новоивановское с симптомами отравления парами солярки. Как сообщили «Интерфаксу» в региональном центре МЧС, общежитие, в котором они находились, обогревалось дизельной тепловой пушкой.

    Из сообщения Центрального регионального центра МЧС: «В общежитии в подмосковном поселке Новоивановское Одинцовского района жильцы обогревали закрытое помещение дизельной тепловой пушкой. Часть из них получило отравление парами солярки. Пострадавшие госпитализированы в местную больницу».

    Ранее сообщалось, что с симптомами отравления к врачам обратились не менее 50 рабочих, живущих в этом общежитии. Здание эвакуировали.

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