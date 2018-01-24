Причиной отравления рабочих в подмосковном общежитии стали пары солярки

Шесть человек попали в больницу после отравления в общежитии в поселке Новоиванвское Московской области.
Шесть человек были госпитализированы в ночь на среду в подмосковном поселке Новоивановское с симптомами отравления парами солярки. Как сообщили «Интерфаксу» в региональном центре МЧС, общежитие, в котором они находились, обогревалось дизельной тепловой пушкой.
Из сообщения Центрального регионального центра МЧС: «В общежитии в подмосковном поселке Новоивановское Одинцовского района жильцы обогревали закрытое помещение дизельной тепловой пушкой. Часть из них получило отравление парами солярки. Пострадавшие госпитализированы в местную больницу».
Ранее сообщалось, что с симптомами отравления к врачам обратились не менее 50 рабочих, живущих в этом общежитии. Здание эвакуировали.
Из сообщения Центрального регионального центра МЧС: «В общежитии в подмосковном поселке Новоивановское Одинцовского района жильцы обогревали закрытое помещение дизельной тепловой пушкой. Часть из них получило отравление парами солярки. Пострадавшие госпитализированы в местную больницу».
Ранее сообщалось, что с симптомами отравления к врачам обратились не менее 50 рабочих, живущих в этом общежитии. Здание эвакуировали.
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