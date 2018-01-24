Афганский рубеж: база РФ в Таджикистане стала главным щитом Европы от терроризма

Жертвами атаки в гостинице в Кабуле, по разным данным, стали от 29 до 43 человек. Ответственность взяла на себя террористическая организация «Талибан». После того, как США заморозили финансовую помощь Исламабаду, Афганистан снова превращается в пороховую бочку: талибов сдерживать некому, к тому же в страну перебираются боевики ИГИЛ. С большой тревогой за всем этим следят на российской базе в Таджикистане, которая теперь стала главным щитом Европы с юго-востока .

То, что отрабатывается на учениях, еще недавно было в реальных боях в Сирии. Одно из самых сложных заданий — уничтожение так называемых джихад-мобилей: кустарно сделанных бронированных машин со взрывчаткой и водителем-смертником за рулем. С тех пор, как в афганские горы потянулись уцелевшие в Сирии террористы, тактика тренировок похожа на сирийскую.



Подобные масштабные учения на 201-й военной базе проводят несколько раз в год. Таджикистан — перекресток всех проблем Центральной Азии от незаконной миграции до оборота наркотиков и терроризма.



Дмитрий Скудняков приехал сюда из Самары. Он признается: только в Таджикистане по-настоящему почувствовал, что значит защищать родину.



Дмитрий Скудняков, военнослужащий: «В Самаре, естественно, проще было служить. Потому что там Россия, там нечего бояться. А здесь Афганистан рядом, поэтому мало ли что. Первыми попадем под удар».



Не случайно здесь год службы идет за три, и на пенсию при желании можно выйти через семь лет.



Татьяна Борчанинова тоже из Самары. Она вспоминает: когда 5 лет назад муж, вернувшись со службы, сообщил, что они переезжают в далекий Душанбе, у нее случилась истерика. Сегодня Татьяна работает заведующей в детском саду на территории базы. Говорит, уже даже нравится. Хотя за это время менять пришлось не только место жительства, но и многие привычки.



По приезде сюда женам военных проводят инструктаж, в основном по дресс-коду: напоминают, что даже в самую сильную жару открытую одежду носить нельзя. С таджикской культурой знакомят и детей военных. У 201-й базы есть своя школа. Учатся здесь по российской программе, но с местным колоритом.



На прогулке по базе сразу и не сообразишь, что ты не в России. Русская речь, похожие постройки, те же дворники-таджики. В 2007 году на базе появился даже православный храм. Его настоятель иерей Роман Чебоненко раньше служил на таджикской границе по призыву.



По соседству с лечебницей ран душевных — гордость базы, новый госпиталь. Раньше тяжелобольных приходилось отправлять в Россию, теперь справляются сами. Не так давно врачей с 201-й базы отправляли в Сирию — тоже набраться опыта в близких, но боевых условиях.



Джабраил Магомедов, начальник хирургического отделения госпиталя: «Мы недавно приехали из Сирии. Там оказывали помощь. Там таких условий нет, там палатки на поле боя».



Магомедов надеется, что здесь сирийские события не повторятся. Хотя готовым надо быть ко всему: по последним данным, на границе Таджикистана и Афганистана скопилось уже 10 тысяч боевиков различных группировок.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Екатерины Гусельниковой.