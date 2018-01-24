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    Украина рискует остаться без денег МВФ после поездки Порошенко на Мальдивы. МВФ, Порошенко, Украина, кредиты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУкраина рискует остаться без денег МВФ после поездки Порошенко на Мальдивы

    Украина рискует остаться без денег МВФ после поездки Порошенко на Мальдивы

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    Украина рискует остаться без денег МВФ после поездки Порошенко на Мальдивы

    Украина рискует остаться без денег МВФ после поездки Порошенко на Мальдивы

      Международные кредиторы, судя по всему, решили повернуться спиной к Украине. Одно за другим в Киев летят «письма счастья»: инвесторы грозят заблокировать миллиардные кредиты для Украины. Нацбанк страны уже признает, что может остаться без финансовой поддержки МВФ.

      Главное требование кредиторов от Украины — создать в стране антикоррупционный суд. Однако президент страны Пётр Порошенко не спешит выполнять это обещание, ведь антикоррупционный суд — структура, на которую президент не должен иметь влияния. Очевидно, власти Украины не желают, чтобы ими занимался специальный орган, у которого будет специальная отчетность, и каждое громкое дело будет тщательно расследовано.

      Вместо этого депутаты Верховной рады из правящей коалиции вносят законопроект, который фактически легализует коррупцию и освобождает чиновников от уголовной ответственности за незаконное обогащение. Так Киев сам себе становится врагом, ведь страна рискует остаться без очередного транша от МВФ размером в 3 млрд долларов.

      Недовольство Запада уже настолько очевидно, что даже американские СМИ публикуют компромат на Порошенко и рассказывают, как тот улетел отмечать Новый год на Мальдивы по поддельному паспорту и спустил на отдых полмиллиона долларов — в сто раз больше, чем тратит в отпуске Меркель.

      Еще один сигнал для Порошенко — сегодняшнее заявление Human Rights Watch, в котором, впрочем, нет ничего нового. Права человека нарушаются, свободу слова ограничивают, с безопасностью также не все в порядке. Достаточно вспомнить британца Лиама Энтони, которому среди бела дня в центре Киева выбили зубы и разбили нос — обидчикам просто не понравился его пирсинг и цвет волос. Полиция при этом бездействовала.

      Энтони уже пообещал вставить зубы и вернуться на Украину. Зуб на Киев также точат западные политики и кредиторы, и это может привести к серьезным последствиям для Украины. По мнению экспертов, речь может пойти даже об отмене главного завоевания Майдана — безвизового режима с Европой.

      Подробности — в материале корреспондента НТВ Алексея Петрушко.

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