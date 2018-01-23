ПАСЕ призвала Россию «прекратить военную поддержку» ДНР и ЛНР

Парламентская ассамблея Совета Европы во вторник приняла резолюцию «о гуманитарных последствиях войны на Украине», в которой потребовала от России «прекратить финансовую и военную поддержку» самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
В документе, автором которого выступил литовский парламентарий Игидиус Варейкис, ПАСЕ выражает озабоченность гуманитарной ситуацией, сложившейся на востоке Украины. По данным ассамблеи, жертвами вооруженного конфликта в Донбассе стали уже более 10 тысяч человек, число раненых превысило 24 тысячи. Более 2 миллионов человек уже покинули регионы, из них 500 тысяч просят убежища за границей. В самом Донбассе более 4 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи.
В разделе, который касается призывов к России, ПАСЕ требует «прекратить финансовую и военную поддержку незаконных вооруженных
групп в Донецкой и Луганской областях». Кроме того, ассамблея требует от РФ перестать признавать паспорта самопровозглашенных республик и обеспечить соблюдение прав человека в Крыму — в частности, снять запрет на деятельность меджлиса крымских татар, передает РИА Новости. Напомним, эта организация была запрещена в России как экстремистская.
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и что на территории Донбасса российских военных нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия заинтересована в реализации минских соглашений.
Напомним, Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ после вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году. В ответ на это делегация РФ заявила, что отказывается работать в ПАСЕ без полных прав, и не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. А летом 2017 года стало известно, что Россия приостанавливает выплату взносов в Совет Европы. При этом в Москве предложили внести в регламент ПАСЕ положения запрещающие лишать полномочий национальные делегации.
В разделе, который касается призывов к России, ПАСЕ требует «прекратить финансовую и военную поддержку незаконных вооруженных
групп в Донецкой и Луганской областях». Кроме того, ассамблея требует от РФ перестать признавать паспорта самопровозглашенных республик и обеспечить соблюдение прав человека в Крыму — в частности, снять запрет на деятельность меджлиса крымских татар, передает РИА Новости. Напомним, эта организация была запрещена в России как экстремистская.
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и что на территории Донбасса российских военных нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия заинтересована в реализации минских соглашений.
Напомним, Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ после вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году. В ответ на это делегация РФ заявила, что отказывается работать в ПАСЕ без полных прав, и не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. А летом 2017 года стало известно, что Россия приостанавливает выплату взносов в Совет Европы. При этом в Москве предложили внести в регламент ПАСЕ положения запрещающие лишать полномочий национальные делегации.
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