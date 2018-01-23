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    Подросток открыл стрельбу в школе в США, двое детей погибли

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    Подросток открыл стрельбу в школе в США, двое детей погибли

    Подросток открыл стрельбу в школе в США, двое детей погибли

    Подросток открыл стрельбу в школе в США, двое детей погибли
  • Фото: Associated Press © 2018, Dominico Caporali

    • Старшеклассник устроил стрельбу в школе в американском штате Кентукки. Жертвами стали 2 подростка, еще 19 человек пострадали.

    Двое подростков стали жертвами стрельбы в школе в американском городе Бентоне, штат Кентукки. Стрельбу открыл 15-летний ученик школы, сообщил во вторник в эфире телеканала CBS губернатор штата Мэтт Бевин.

    По словам губернатора, всего при стрельбе пострадали 19 человек. 15-летняя девочка скончалась от ран на месте, а мальчик, ее ровесник, умер в больнице. Около ста школьников выбежали из школы, спасаясь от стрелка.

    Мэтт Бевин, губернатор штата Кентукки: «В настоящее время медицинскую помощь оказывают 19 пострадавшим, 14 из них получили огнестрельные ранения. Из 14 человек, получивших огнестрельные ранения, двое скончались».

    Нападавший задержан, при задержании он не оказал сопротивления. В полиции штата заявили, что школьник стрелял из пистолета. В ближайшее время преступнику предъявят обвинения в убийстве и покушении на убийство. Мотивы преступника пока неизвестны.

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