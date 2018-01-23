МЧС предупредило москвичей о густом тумане в среду

Ночью и в первой половине дня в среду в столице ожидается густой туман.
В МЧС предупредили москвичей о тумане, который опустится на столицу в ночь на среду и сохранится всю первую половину дня 24 января. Видимость на дорогах составит не более 500 метров, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного управления МЧС.
Пресс-служба ГУ МЧС по Москве: «По прогнозам синоптиков Росгидромета, ночью и в первой половине дня 24 января в Москве местами ожидается туман с видимостью 200–500 метров».
Ранее синоптики пообещали москвичам скорое потепление. Ожидается, что к концу недели температура воздуха поднимется на 20 градусов. Однако до тех пор жителям столицы предстоит пережить самую холодную ночь с начала зимы.
Пресс-служба ГУ МЧС по Москве: «По прогнозам синоптиков Росгидромета, ночью и в первой половине дня 24 января в Москве местами ожидается туман с видимостью 200–500 метров».
Ранее синоптики пообещали москвичам скорое потепление. Ожидается, что к концу недели температура воздуха поднимется на 20 градусов. Однако до тех пор жителям столицы предстоит пережить самую холодную ночь с начала зимы.
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