В Госдуме пообещали не выполнять резолюции ПАСЕ по Крыму

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), касающиеся Крыма, никогда не будут исполнены.
Выступая после заседания специальной комиссии по гармонизации органов Совета Европы, Толстой подчеркнул, что к воссоединению Крыма с Россией надо относиться как к факту.
Пётр Толстой, вице-спикер Госдумы: «Это так же, как сегодня сокрушаться об объединении Германии. Это исторический факт, он произошел, к нему надо относиться как к факту».
При этом вице-спикер Госдумы отметил, что сегодня не все участники ПАСЕ готовы принять эту точку зрения, но многие парламентариев согласны с мнением России. Толстой подчеркнул, что РФ не собирается ставить членов ассамблеи перед каким-то выбором.
В свою очередь сенатор Константин Косачев заявил, что в Москве не переживают из-за неучастия в работе ПАСЕ и не ставят никаких временных рамок для возвращения своей делегации. По словам главы комитета Совфеда по международным делам, возврат в ПАСЕ — это совершенно точно не самоцель, передает ТАСС.
Напомним, Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ из-за событий на Украине и вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году. В ответ на это делегация РФ заявила, что отказывается работать в ПАСЕ на таких условиях, и не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. А летом 2017 года стало известно, что Россия приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы. При этом в Москве предложили внести в регламент ПАСЕ положения о том, что национальные делегации нельзя лишать полномочий.
Пётр Толстой, вице-спикер Госдумы: «Это так же, как сегодня сокрушаться об объединении Германии. Это исторический факт, он произошел, к нему надо относиться как к факту».
При этом вице-спикер Госдумы отметил, что сегодня не все участники ПАСЕ готовы принять эту точку зрения, но многие парламентариев согласны с мнением России. Толстой подчеркнул, что РФ не собирается ставить членов ассамблеи перед каким-то выбором.
В свою очередь сенатор Константин Косачев заявил, что в Москве не переживают из-за неучастия в работе ПАСЕ и не ставят никаких временных рамок для возвращения своей делегации. По словам главы комитета Совфеда по международным делам, возврат в ПАСЕ — это совершенно точно не самоцель, передает ТАСС.
Напомним, Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ из-за событий на Украине и вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году. В ответ на это делегация РФ заявила, что отказывается работать в ПАСЕ на таких условиях, и не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. А летом 2017 года стало известно, что Россия приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы. При этом в Москве предложили внести в регламент ПАСЕ положения о том, что национальные делегации нельзя лишать полномочий.
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