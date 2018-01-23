О творческой дружбе Шемякина и Высоцкого расскажет выставка в Петербурге

Ко дню рождения Владимира Высоцкого центр Михаила Шемякина открывает в Петербурге выставку, посвященную творческому диалогу художника и поэта, который зародился в Париже в 1970-х годах.

Художника и актера познакомил Михаил Барышников в особняке сестры Марины Влади в 1974-м. Проговорив всю ночь, под утро они уже стали верными друзьями. Шемякин создал более 40 иллюстраций и эскизов к песням поэта. Эта творческая и личная дружба вылилась в создание художественных и поэтических памятников, плотно переплетенных между собой.



Интересно, что именно Высоцкий подал Шемякину идею образа памятника Петру I, приставив к своей голове посмертную маску царя. Своего рода предтечей этой истории на экспозиции является серия работ «Карнавалы Петербурга». А другая часть — «Метафизические композиции» — своего рода продолжением.



Картина «Голова» из этого цикла стала любимой работой Владимира Высоцкого. На выставке представлены также фотографии из личного архива художника. Некоторые экспонируются впервые.



Также посетители смогут полистать единственный экземпляр журнала, который в 1977 году издал Шемякин на свои первые гонорары. В альманахе собраны работы писателей и поэтов, оставшихся в Ленинграде и не имевших возможности публиковаться.