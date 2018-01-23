В Копенгагене полицейских забросали камнями во время облавы на наркоторговцев

Полицейские Копенгагена задержали 11 человек в ходе облавы на наркоторговцев в районе Христиания.
Во время операции около 20 человек в черных масках устроили потасовку и забросали стражей порядка камнями и палками, сообщает ТАСС со ссылкой на полицейское управление города.
При этом не уточняется, есть ли среди правоохранителей пострадавшие, однако отмечается, что двоим из них нападавшие попали попали по шлемам.
Район, где проводилась операция, еще 40 лет назад был занят коммуной хиппи. К настоящему моменту он получил полуавтономный статус и известен открытой торговлей гашишем и марихуаной, несмотря на то что в Дании это запрещено законом. Поэтому полицейские облавы здесь не редкость.
Между тем власти Копенгагена уже не раз поднимали вопрос о легализации употребления марихуаны, однако их инициативы не получили широкой поддержки. Вместе с тем с 1 января в Дании узаконено употребление марихуаны и гашиша в медицинских целях.
При этом не уточняется, есть ли среди правоохранителей пострадавшие, однако отмечается, что двоим из них нападавшие попали попали по шлемам.
Район, где проводилась операция, еще 40 лет назад был занят коммуной хиппи. К настоящему моменту он получил полуавтономный статус и известен открытой торговлей гашишем и марихуаной, несмотря на то что в Дании это запрещено законом. Поэтому полицейские облавы здесь не редкость.
Между тем власти Копенгагена уже не раз поднимали вопрос о легализации употребления марихуаны, однако их инициативы не получили широкой поддержки. Вместе с тем с 1 января в Дании узаконено употребление марихуаны и гашиша в медицинских целях.
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