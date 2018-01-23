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    Мобильник защитил девушку от смертельного удара ножом

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    Мобильник защитил девушку от смертельного удара ножом

    Мобильник защитил девушку от смертельного удара ножом

    Девушка из города Щучье (Курганская область) спаслась от ревнивого мужчины благодаря мобильному телефону.

    По данным следствия, 30-летний местный житель утром подкараулил 23-летнюю девушку, возвращавшуюся из детского сада. Ревнивый мужчина ударил свою жертву ножом в сердце, однако оружие сломалось, воткнувшись в телефон, который девушка положила во внутренний карман своей куртки.

    После этого девушке удалось сбежать. Злоумышленник с места преступления также скрылся, он был объявлен в розыск.

    Через несколько дней мужчину удалось задержать. Выяснилось, что он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщили в управлении СК по Курганской области, подозреваемый взят под стражу.

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