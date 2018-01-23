Мобильник защитил девушку от смертельного удара ножом

Девушка из города Щучье (Курганская область) спаслась от ревнивого мужчины благодаря мобильному телефону.
По данным следствия, 30-летний местный житель утром подкараулил 23-летнюю девушку, возвращавшуюся из детского сада. Ревнивый мужчина ударил свою жертву ножом в сердце, однако оружие сломалось, воткнувшись в телефон, который девушка положила во внутренний карман своей куртки.
После этого девушке удалось сбежать. Злоумышленник с места преступления также скрылся, он был объявлен в розыск.
Через несколько дней мужчину удалось задержать. Выяснилось, что он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщили в управлении СК по Курганской области, подозреваемый взят под стражу.
После этого девушке удалось сбежать. Злоумышленник с места преступления также скрылся, он был объявлен в розыск.
Через несколько дней мужчину удалось задержать. Выяснилось, что он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщили в управлении СК по Курганской области, подозреваемый взят под стражу.
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