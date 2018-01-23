Не выходят из моды: как модели преклонного возраста покоряют мировые подиумы

В Париже отгремела Неделя моды, которая прежде всего запомнится возвращением звезд 90-х : на подиум вышли модели, которые были легендами своего поколения, в том числе 44-летняя Кейт Мосс и 47-летняя Наоми Кемпбелл. Как ни удивительно, это вовсе не возрастной предел для тех, кто участвует в модных показах: дизайнеры все чаще приглашают к сотрудничеству моделей постарше.

356 модели

В модном мире продолжают ломать стереотипы и доказывать, что настоящая красота — это не стандарт, а разнообразие. Сначала закончилась монополия моделей-худышек и в рекламных кампаниях стали появляться модели «плюс-сайз», которые пропагандируют боди-позитив: когда принимаешь свое тело таким, какое оно есть. Потом войну объявили фотошопу. Во Франции, например, с октября все отретушированные фотографии появляются с соответствующей пометкой. Ну и наконец в моду вошли возрастные модели — те, кому за 60 и даже за 70.



Многие из них, кстати, раньше никогда не работали в этом бизнесе и свои первые контракты получили именно в пенсионном возрасте. Причем по воле случая. Кого-то модные агенты просто заметили на улице и пригласили на кастинг.



Одна из самых известных моделей элегантного возраста — мама миллиардера Илона Маска Мэй Маск, ей 69 лет. Она, правда, начала карьеру давно, когда ей было 15, однако в гору дело пошло уже после 60, когда она решила перестать красить волосы и быть естественной.



«Седой — это новый черный», — пишут про нее и ее ровесниц глянцевые журналы. Сейчас у Мэй Маск десятки тысяч подписчиков в Instagram, она заключает контракты с крупнейшими брендами и снимается на обложках глянцевых журналов. Недавно в качестве cover girl также выступили 68-летняя Мерил Стрип и 79-летняя Джейн Фонда, а 56-летняя Никола Гриффин не постеснялась появиться на обложке в купальнике.



Этот тренд пришел и в Россию: недавно появилось первое в стране агентство для моделей почтенного возраста, и без работы они не засиживаются.



Однако все-таки сложно поверить, что дизайнеры просто так, ради толерантности, решили приглашать моделей в возрасте. Конечно, есть и чисто экономическая причина. Именно дети послевоенного бэби-бума (то есть те, кому сейчас от 55 до 70) — это одна из самых активных групп на рынке потребления, и к тому же самая платежеспособная. В Британии, например, на них приходится почти половина всех покупок. И, конечно, клиенткам хочется видеть в рекламе тех, кто на них похож, а не юных моделей. И убеждаться, что красивой можно быть в любом возрасте.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Марины Казанцевой.