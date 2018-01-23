Глава ЦРУ заявил о необходимости «дать отпор русским»

Администрация президента США осознает, что России необходимо давать отпор, заявил руководитель ЦРУ Майкл Помпео.
По его словам, оценка ЦРУ намерений Владимира Путина не изменилась. Помпео считает, что российский лидер хочет вернуть «величие и славу» СССР, передает ТАСС.
Майкл Помпео, директор Центрального разведывательного управления: «Нынешняя администрация глубоко осознает, что мы должны давать отпор русским, где бы мы их не обнаружили».
Надо сказать, что Помпео и ранее выступал с подобными заявлениями. В частности, он говорил, что США будут противостоять Россия и другим странам, которые десятилетиями вмешиваются в американские выборы. При этом он подчеркивал, что у Вашингтона есть «много противников, желающих подорвать западную демократию».
Это заявление главы ЦРУ раскритиковали в МИД РФ. Так, Мария Захарова обратила внимание на то, что до победы Трампа в президентских выборах никаких стенаний о «руке Кремля» не было.
Майкл Помпео, директор Центрального разведывательного управления: «Нынешняя администрация глубоко осознает, что мы должны давать отпор русским, где бы мы их не обнаружили».
Надо сказать, что Помпео и ранее выступал с подобными заявлениями. В частности, он говорил, что США будут противостоять Россия и другим странам, которые десятилетиями вмешиваются в американские выборы. При этом он подчеркивал, что у Вашингтона есть «много противников, желающих подорвать западную демократию».
Это заявление главы ЦРУ раскритиковали в МИД РФ. Так, Мария Захарова обратила внимание на то, что до победы Трампа в президентских выборах никаких стенаний о «руке Кремля» не было.
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