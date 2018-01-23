В Калининградской области спасают вмерзающих в лед лебедей

В Калининградской области развернулась большая общественная операция по спасению лебедей. Зима в этих местах оказалась обманчиво теплой, и оставшиеся на своих привычных водоемах птицы, едва ударил мороз, начали буквально вмерзать в лед.

В МЧС даже образовалась стихийная горячая линия. Все сообщения о погибающих на льду птицах операторы передают волонтерам.



У Светланы не смолкает телефон. Добрый доктор Айболит, как называют в городе волонтера местного приюта, спешит помочь всем попавшим в беду мохнатым, хвостатым и крылатым. Сегодня домой к женщине на передержку привезли раненого лебедя. У птицы что-то с крылом и сильно поврежден один глаз.



Светлана, волонтер: «Назвали его Кутузовым, глаз у него травмирован, а вообще их так много, что не хватает кличек на всех».



Забота о подопечном — как о маленьком ребенке, тот ведет себя также: вовсю сопротивляется, шипит и норовит укусить. После осмотра в клинике врачи вынесли неутешительный вердикт. Летать пернатый Кутузов уже не будет — у него сломано крыло. Его подлечат и отвезут в приют.



Такие случаи в эти дни не редкость. В области наступили морозы, и самостоятельно добыть еду птицы уже не могут и часто попадают в беду. В Балтийске около сотни лебедей остались на зимовку в военной гавани. Белоснежные красавцы снуют между корветами и эсминцами и совсем не боятся людей. Птицы знают, что их здесь прокормят. Но ветеринары советуют всем желающим помочь пернатым кормить их правильно — овощами и исключительно свежим белым хлебом. Жители Балтийска, по всей видимости, правила знают — кормят свежими булками и батонами.



Между тем сообщения о замерзающих птицах каждый день поступают и в МЧС. У спасателей другие задачи, но когда могут стараются помочь. ведь, пока морозы не утихнут, за птицами нужно присматривать. Без помощи людей суровую зиму лебеди могут не пережить. Правда, синоптики успокаивают — на западе России уже скоро потеплеет, сообщает корреспондент НТВ Вероника Николаева.