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    Выборы-2018: Явлинский открывает штаб, коммунисты убирают снег. выборы, памятники, Явлинский. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВыборы-2018: Явлинский открывает штаб, коммунисты убирают снег

    Выборы-2018: Явлинский открывает штаб, коммунисты убирают снег

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    Выборы-2018: Явлинский открывает штаб, коммунисты убирают снег

    <nobr>Выборы-2018</nobr>: Явлинский открывает штаб, коммунисты убирают снег

      Сегодня в Москве открыли общественный штаб поддержки кандидата в президенты от партии «Яблоко» Григория Явлинского.

      Он также принял участие в мероприятии. Сопредседателями штаба стали известные люди — политик Владимир Рыжков, бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший мэр Петрозаводска Галина Ширшина. Выступавшие на открытии призывали всех, кто придерживается демократических взглядов, прийти на выборы.

      Другой кандидат в президенты — председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин — сегодня поучаствовал в субботнике. Объектом уборки стал памятник участникам первого коммунистического субботника, который расположен в сквере у станции «Москва-Сортировочная». Сегодня его почти полностью очистили от снега.

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