Выборы-2018: Явлинский открывает штаб, коммунисты убирают снег

Сегодня в Москве открыли общественный штаб поддержки кандидата в президенты от партии «Яблоко» Григория Явлинского.

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Явлинский

Он также принял участие в мероприятии. Сопредседателями штаба стали известные люди — политик Владимир Рыжков, бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший мэр Петрозаводска Галина Ширшина. Выступавшие на открытии призывали всех, кто придерживается демократических взглядов, прийти на выборы.



Другой кандидат в президенты — председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин — сегодня поучаствовал в субботнике. Объектом уборки стал памятник участникам первого коммунистического субботника, который расположен в сквере у станции «Москва-Сортировочная». Сегодня его почти полностью очистили от снега.