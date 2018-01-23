В финал конкурса «Лидеры России» вышли 300 человек

Финалистами конкурса «Лидеры России», создание которого было инициировано президентом России Владимиром Путиным, стали 300 человек из двухсот тысяч участников.

Об этом сегодня сообщили организаторы. Они привели любопытную статистику, показывающую, что из себя представляют претенденты на победу. В основном это менеджеры, экономисты, юристы и финансисты. Почти половина сейчас работают руководителями предприятий сферы обслуживания. Причем 16% из них — женщины. Что касается возраста, тот тут ситуация менялась.



До полуфиналов дошли 55% участников в возрасте до 35 лет, однако к финалу ситуация изменилась с точностью наоборот — сейчас опытных участников стало больше.



Финал «Лидеров России» пройдет с 6-го по 11 февраля в Сочи. По его итогам определятся 100 победителей, которые получат возможность в течение года получать профессиональные консультации лучших управленцев страны.