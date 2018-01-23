Путин рассказал о новой мере наказания для судей

Сегодня Владимир Путин выступил с инициативами по совершенствованию судебной системы. Эти предложения прозвучали в Верховном суде, куда президент приехал поздравить сотрудников с 95-летием создания инстанции.

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Президент сообщил, что в России могут ввести новую меру дисциплинарной ответственности для судей — понижение в квалификационном классе.



Также Путин поздравил собравшихся и подчеркнул — право россиян на надежную судебную защиту будет строго соблюдаться. Для повышения качества работы всей системы планируют провести ряд важных преобразований.



Одна из главных задач — освободить судей от рутины. Глава государства предложил избавить председателей от хозяйственных и организационных функций, а готовить проекты решений доверить помощникам.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Инны Осиповой.

