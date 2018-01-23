Япония разместит свой выставочный павильон на площадке ПМЭФ-2018

Делегация из Японии осмотрела площадку проведения Петербургского международного экономического форума — конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

Возглавил делегацию заместитель начальника секции России Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Масамицу Нагано, на осмотре площадки также присутствовал генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Масанори Фукусима. Обход состоялся в рамках подготовки визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ на ПМЭФ-2018. В сентябре 2017 года он принял приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в форуме.



Во время проведения ПМЭФ-2018 Япония планирует разместить на территории «Экспофорума» свои выставочный павильон. В нем пройдут встречи официальных лиц, государственных деятелей, инвесторов и лидеров бизнеса. В подготовке визита принимают участие Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), а также Японская организация по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО).



Напомним, что в 2016 году статус страны-гостя ПМЭФ получила Италия. В 2017 году выставочные экспозиции своих стран на площадке форума построили Индия и Сербия.



Формат «страны-гостя» хорошо себя зарекомендовал. Представители зарубежных стран выбирают его как эффективный инструмент продвижения своих инвестиционных проектов, а также возможность продемонстрировать свои национальные и культурные особенности, аутентичную кухню.



Петербургский международный экономический форум состоится 24–26 мая 2018 года в Санкт-Петербурге.

