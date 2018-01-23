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    Правительство Латвии поддержало отмену русского языка в школах

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    Правительство Латвии поддержало отмену русского языка в школах

    Правительство Латвии поддержало отмену русского языка в школах

    Кабинет министров Латвии утвердил постепенный перевод школ нацменьшинств на государственный язык.

    В поправках к закону об образовании, которые были приняты латвийском правительством, говорится, что языковая реформа стартует 1 сентября 2019 года и завершится к 1 сентября 2021 года. Постепенно обучение в школах нацменьшинств будет переводиться на латышский язык.

    Таким образом, в 2021–2022 учебном году в Латвии дошкольное обучение будет билингвальным. В начальной школе (1–6 классы) будут действовать три модели билингвального обучения. В 7–9 классах 80% учебного процесса должно осуществляться на государственном языке, а в 10–12 классах — только на латышском.

    Как отмечает РИА Новости, поправки о языковой реформе еще должен утвердить Сейм.

    Отметим, что ранее министр образования Латвии Карлис Шадурскис заявил, что в 2020 году все школы нацменьшинств должны быть полностью переведены на латышский язык обучения. Кроме того, в ведомстве решили, что все школьные экзамены должны сдаваться только на латышском. Представители многочисленной русской общины сочли это решение нарушением прав человека и устроили митинги, обвинив власти в «геноциде русского языка».

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